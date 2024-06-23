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لبنان

هو من الأشخاص الخطيرين... قوى الأمن توقف مطلوباً في عكار!

Lebanon 24
23-06-2024 | 05:57
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بنتيجة المتابعة الاستعلامية والميدانية التي نفذتها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، تمكنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء بجرائم محاولة قتل، تأليف عصابة، وشراء مسروق، وذلك في بلدة وادي الجاموس– عكار، ويدعى: غ. ط. (من مواليد العام 1961، لبناني)، وهو من الأشخاص الخطيرين ويحمل سلاحا بصورة مستمرة.
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بتاريخ 8-6-2024، نفذت قوة من الشعبة كمينا محكما في بستان يتردد إليه المشتبه فيه في وادي الجاموس. وبعملية خاطفة، تم توقيفه فور وصوله إلى البستان، بعد انتزاع مسدسه منه، وقبل أن تتاح له فرصة لاستخدامه.

سلم الموقوف والمسدس المضبوط إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، عملا بإشارة القضاء المختص".
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