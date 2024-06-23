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لبنان

آخر ما قيل عن الحرب مع لبنان: لن تكون نزهة أو سهلة

Lebanon 24
23-06-2024 | 06:28
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نقلت "العربية" عن رئيس لجنة الأمن بالكنيست قوله انه "في حال بدء الحرب مع حزب الله فلن تكون نزهة أو سهلة".


وأضاف: "الملاجئ يجب أن تكون جاهزة حالة الحرب مع حزب الله". 
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