آخر ما قيل عن الحرب مع لبنان: لن تكون نزهة أو سهلة

نقلت "العربية" عن رئيس لجنة الأمن بالكنيست قوله انه "في حال بدء الحرب مع حزب الله فلن تكون نزهة أو سهلة".





وأضاف: "الملاجئ يجب أن تكون جاهزة حالة الحرب مع حزب الله".

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