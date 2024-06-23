بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية.. "الحزب" يضرب مقرّ قيادة اسرائيلي

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أعلن "حزب الله"، في بيان اليوم الأحد، استهداف مقر قيادة تابعا للفرقة 91 في إيليت هشاحر شمال شرق صفد بسرب من المسيرات.وجاء في البيان: "رداً على الاغتيال الذي قام ‏به العدو الإسرائيلي في بلدة الخيارة، نفذنا هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة تابع للفرقة 91 في أييلت هشاحر (شمال شرق صفد)، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها".وأكد "الحزب" في بيانه تحقيق إصابة مباشرة ووقوع قتيلٍ وجريح".