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لبنان

بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية.. "الحزب" يضرب مقرّ قيادة اسرائيلي

Lebanon 24
23-06-2024 | 06:39
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أعلن "حزب الله"، في بيان اليوم الأحد، استهداف مقر قيادة تابعا للفرقة 91 في إيليت هشاحر شمال شرق صفد بسرب من المسيرات. 


وجاء في البيان: "رداً على الاغتيال الذي قام ‏به العدو الإسرائيلي في بلدة الخيارة، نفذنا هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة تابع للفرقة 91 في أييلت هشاحر (شمال شرق صفد)، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها".
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وأكد "الحزب" في بيانه تحقيق إصابة مباشرة ووقوع قتيلٍ وجريح".

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