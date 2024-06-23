دعاء غادرت منزلها ولم تعد... هل تعرفون شيئاً عنها؟

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: دعاء محمد عيد (من مواليد العام 1992، لبنانية)، التي غادرت منزلها الكائن في محلة المحمرة، بتاريخ 21/06/2024، متوجهة إلى مخيم نهر البارد، ولم تعد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر مخيم نهر البارد في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 693861-26، للادلاء بما لديهم من معلومات".