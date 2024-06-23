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لبنان

دعاء غادرت منزلها ولم تعد... هل تعرفون شيئاً عنها؟

Lebanon 24
23-06-2024 | 07:32
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: دعاء محمد عيد (من مواليد العام 1992، لبنانية)، التي غادرت منزلها الكائن في محلة المحمرة، بتاريخ 21/06/2024، متوجهة إلى مخيم نهر البارد، ولم تعد لغاية تاريخه.
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لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر مخيم نهر البارد في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 693861-26، للادلاء بما لديهم من معلومات".
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