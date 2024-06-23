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لبنان
الجامعة الأنطونية تخرج طلاب دفعة 2024.. والكشف عن افتتاح أول مصنع للتكنولوجيا في لبنان
Lebanon 24
23-06-2024
|
08:08
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أقامت الجامعة الأنطونية حفل تخرج العام 2024 في حرم الجامعة الرئيس في الحدت-بعبدا، تخلله توزيع شهادات على طلابها من فروع الجامعة في الحدت- بعبدا، والنبي أيلا - زحلة، ومجدليا - زغرتا، ومن مختلف الاختصاصات.
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وقال رئيس الجامعة الأب ميشال السغبيني: "جئنا اليوم جميعنا لنشهد، مع سيّدة الزروع، على حصاد أبنائنا ونطلقهم للبدء بـمرحلة جديدة من العمل أو الدروس المعمّقة خدمةً لمجتمعهم وبناءً لمستقبلهم. وتوجّه للخريجات والخريجين قائلًا: " تذكّروا أنّ ما يؤكّد تلقّيكم لهذه النعمة، ليست ثياب التخرّج والقبّعة، ليس الظاهر الذي يغطّيكم، إنّما العلوم والتنشئة الجامعيّة التي تتداخل وعقولكم وأفكاركم المبدعة، بالإضافة إلى القيم والأخلاق التي تربّيتم عليها في بيتكم والوالديّ وبيتكم الجامعيّ، لتجعلوا منها قصّتكم الخاصّة، قصّة كلِّ فرد منكم".
وفي كلمته أمام الطلاب أكد ضيف شرف دفعة 2024 الدكتور طلال أبو غزالي أنه تعلّم بعد تخرّجه "أننا نتلقى في المدرسة والجامعة الدروس ونُمتحن، ولكن عندما نخرج الى الحياة ينعكس هذا الأمر حيث نواجه الإمتحانات ونتعلّم من أنفسنا"، وتوجّه للمتخرّجين قائلًا: " أنتم في بداية التعليم، لأن التعليم عملية لا تنتهي، ولاننا نتعلّم كل يوم من كل شيء، وليس هناك افضل من ان تكون تلميذًا دائمًا".
وتابع أبو غزالي بالقول: " جاءتني دعوة الجامعة الأنطونية، ووافقت في الحال بغض النظر عن التاريخ، وألغيت عملًا هامًا اليوم لأكون معكم، ليس حبًّا بكم، إنما حبًّا بمستقبل هذا البلد لأنكم أنتم المستقبل، وقال: " أنتم أمام مسؤولية مستقبل هذا البلد العظيم، البلد الذي صُنعت فيه، مكتوب على طلال ابو غزالي: صنع في لبنان، أنا صناعة ومنتج لبناني".
وكشف ابو غزالي انه سيفتتح مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أول مصنع للتكنولوجيا في لبنان. وقال: "لجأت الى لبنان عندما كنت أحتاجه، اليوم من واجبي ان آتي واقدّم واجب الشكر. هذا المصنع هدية منا وسيكون دوره ان ينتج كل أدوات تقنية الإتصال، الموبيالات الذكيّة والكمبيوتر والتابلتس".
وفي الختام تم توزيع الشهادات والمنح للمتفوقين.
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