بو حبيب وصل الى المطار لاستقبال الكاردينال بارولين

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وصل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب الى مبنى كبار الزوار في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث سيستقبل أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الذي يزور لبنان للمرة الأولى.وحضر أيضا لاستقبال بارولين في مبنى كبار الزوار، السفير البابوي في لبنان باولو بوردجيا والنائب البطريركي العام حنا علوان واركان السفارة البابوية في لبنان.