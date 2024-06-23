بارولين: جئنا إلى لبنان للقيام بكل ما يلزم لمساعدته

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وصل بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الذي يزور لبنان للمرة الأولى في زيارة تستمر أياما عدة، يلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين رسميين، ويشارك في نشاطات لمنظمة مالطا في لبنان.واستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بو حبيب الكاردينال بارولين في مبنى كبار الزوار في المطار، حيث اقيم له استقبال رسمي، شارك فيه وزير الخارجية وسفير دولة الفاتيكان في لبنان باولو بورجيا وسفيرة مالطا في لبنان ماريا اميركا كورتيزي والنائب البطريركي العام المطران حنا علوان ورؤساء الرهبنات المارونية اللبنانية المريمية والكاثوليكية ومدير المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السيد أسامة خشاب واركان السفارة البابوية في لبنان.وبعد الاستقبال الرسمي على أرض المطار وخلوة قصيرة مع وزير الخارجية بو حبيب، كان للكاردينال بارولين كلمة مختصرة من المطار قال فيها:"مساء الخير للجميع. من دواعي سروري ان اكون هنا في لبنان وازوره. وابقى في هذا البلد الجميل لبضعةايام. اشكر الحكومة وكل المعنيين لحسن ترحيبهم بي. اتيت الى هنا بناء على دعوة وجهت الي للاطلاع على الاعمال والنشاطات لفرسان مالطة. وهذا هو السبب لوجودي هنا. طبعا هناك قلق كبير من ناحية السياسة في لبنان والأزمة الاقتصادية التي تؤثر على الفقراء، وهي الأزمة السياسية والأزمة المؤسساتية ومشكلة انتخاب الرئيس، وسوف نحاول قدر الإمكان المساعدة والمضي قدمًا في هذا الاتجاه، وقد لا ننجح، ولكنني آمل على الأقل أن أساعد بطريقة ما".