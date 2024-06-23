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لبنان

السفير القطري زار محمية اهدن: غنية بالتاريخ والجمال

Lebanon 24
23-06-2024 | 10:30
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 زار السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، برفقة منسقة الانتشار في تيار "المردة" السيدة كارول دحدح وعائلتها، محمية إهدن.

تخلل الزيارة زراعة شجيرة أرز من مشتل المحمية باسم السفير، كرمز للصداقة الراسخة بين قطر ولبنان.
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وأشاد السفير القطري بالمحمية قائلاً: "أهدن غابة رائعة غنية بالتاريخ والجمال الطبيعي، وأنا فخور بأن أكون جزءًا من الحفاظ على هذا التراث الطبيعي الفريد".
 
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