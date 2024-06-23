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لبنان

كلام خطير لبوريل.. هذا ما قاله عن نشوب صراع يشمل "حزب الله"

Lebanon 24
23-06-2024 | 10:32
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إعتبر ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، أن "خطر نشوب صراع يشمل حزب الله أمر حقيقي ومن شأنه أن يؤثر بشكل خطير على المنطقة وخارجها".


وأشار الى أن "يوم أمس كان واحدا من أكثر الأيام دموية منذ تشرين الاول، فقد أفادت التقارير بمقتل 100 فلسطيني على الأقل".
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كما لفت الى ان "الانهيار الاقتصادي يلوح في الأفق في الصفة الغربية والعنف يتصاعد".

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