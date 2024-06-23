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لبنان

محافظ البقاع يتابع مسألة اندلاع الحرائق في مطمر النفايات في بر الياس

Lebanon 24
23-06-2024 | 10:56
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يتابع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده منذ أسبوع وبشكل متواصل، مسألة اندلاع الحرائق في مطمر النفايات في بلدة بر الياس. 

ولهذه الغاية، تواصل مع كل من وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين، رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير والمدير الإقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية، وجرى التباحث في الآثار السلبية والبيئية والصحية للحريق في المطمر المذكور مع الأخذ بالاعتبار العوامل الطبيعية والارتفاع المستمر في درجات الحرارة وهو أحد المسببات الرئيسية لاستمرار انبعاث النيران والروائح منه.
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كما أعلن أبو جوده عن لقاءات سيجريها قريبا مع المعنيين للبحث في حلول جذرية ومستدامة للمطمر
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