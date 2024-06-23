"ليس هناك اي شيء لاخفائه".. حمية يردّ على "التلغراف": "لا سلاح يهرب عبر مطار بيروت"

ردّ وزير الأشغال والنقل على حمية على اتهامات صحيفة "تلغراف" البريطانية، بعد نشرها تقريرًا عن مطار بيروت، واصفًا معلوماتها بغير الصحيحة.

وقال في مؤتمر صحفي من مطار بيروت الدولي، إن "المطار يتعرض لتشويش إسرائيلي ولحملة تشويه"، مشيرًا إلى أن تقرير الصحيفة تناول معلومات عن مصادر غير معروفة، مضيفًا: "مقال "التليغراف" سخيف، وأتمنّى على الصحيفة أن تُراجع وزارة النقل البريطانية، التي كانت زارت المطار ميدانيًّا في 22 كانون الثاني 2024، كما تواصلنا مع نائب رئيس اتحاد النقل الجويّ، الذي قال إنّ خبر التلغراف عار من الصحة ونفى نفيًا قاطعًا ما ورد في البيان".

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وتابع: "المعني الاول بفتح الصناديق كافة في المطار، هو جهاز الجمارك وامن المطار، ولتكن مصادر "تلغراف" مصادر بريطانية رسمية وليست مصادر غير معروفة".

وأكمل: " لطالما كان المطار هدفاً للعدو الإسرائيلي، وكلّ ما كتب في "التليغراف" غير صحيح، وليس هناك أي سلاح يدخل أو يخرج عبر المطار".

كما دعا حمية "كل وسائل الاعلام والسفراء، التجمع غدا الساعة 10:30 صباحا في صالون الشرف في المطار للقيام بجولة فيه"، وقال: "ليس هناك اي شيء لاخفائه، ونحن في صدد رفع دعوى قضائية بحق الصحيفة وسنعلن عن تفاصيلها لاحقًا".