الملك الاردني التقى جنبلاط: لعدم توسع دائرة الصراع بالإقليم

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استقبل الملك الاردني عبد الله الثاني في قصر الحسينية، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وتناول اللقاء التطورات في المنطقة بحسب وكالة "بيترا" الاردنية.وأكد الملك عبد الله "ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وأهمية استمرار إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق القطاع، لوقف تفاقم الكارثة الإنسانية".وحذر من خطورة توسع دائرة الصراع بالإقليم، مشددا على أهمية استقرار لبنان واستدامة الأمن فيه.وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.