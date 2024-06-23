حريق بمنزل في عين الحلوة

اندلع حريق في منزل بمنطقة تعمير في عين الحلوة، وقد حضرت سيارات الاطفاء وعملت على إخماده قبل أن يمتد الى الشقق السكنية المجاورة، في حين لم تسجل أي إصابة وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".

Advertisement