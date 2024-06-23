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لبنان

حريق بمنزل في عين الحلوة

Lebanon 24
23-06-2024 | 12:12
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اندلع حريق في منزل بمنطقة تعمير في عين الحلوة، وقد حضرت سيارات الاطفاء وعملت على إخماده قبل أن يمتد الى الشقق السكنية المجاورة، في حين لم تسجل أي إصابة وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
 
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