عصر اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب استهدفت عند الساعة 7:10 من عصر اليوم موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

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