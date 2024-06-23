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لبنان

توقيف مواطنَين و53 سوريًّا في مختلف المناطق.. هذا ما كانوا يقومون به!

Lebanon 24
23-06-2024 | 13:21
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 55 شخصًا وفقًا لما يلي:
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-دهم منازل مطلوبين في منطقة طبق الورد - عرسال وتوقيف المواطن (خ.ح.) لإطلاقه النار وافتعاله إشكالات، وضبطت في حوزته أسلحة حربية وكمية من الذخائر.
-توقيف المواطن (ب.س.) في مدينة طرابلس – الشمال كونه مطلوبًا لتشكيله عصابة سطو وسلب بقوة السلاح وإطلاقه النار في تواريخ سابقة.
-توقيف 53 سوريًّا في بلدات شدرا والرويمة ودير عمار والعوينات - الشمال ومدينة صور - الجنوب لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة.
وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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