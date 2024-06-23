حاول القفز عن جسر جزيرة عبد الوهاب في طرابلس.. وهذا ما حصل معه!

عمل الصليب الاحمر اللبناني على اسعاف ونقل الشاب "ا.ح" الى مستشفى الاسلامي للعلاج، جرّاء اصابته اصابة بليغه في عنقه أثناء ممارسته هواية القفز عن جسر جزيرة عبد الوهاب في مدينة الميناء بطرابلس، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".

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