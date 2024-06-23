26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حاول القفز عن جسر جزيرة عبد الوهاب في طرابلس.. وهذا ما حصل معه!
Lebanon 24
23-06-2024
|
13:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
عمل الصليب الاحمر اللبناني على اسعاف ونقل الشاب "ا.ح" الى مستشفى الاسلامي للعلاج، جرّاء اصابته اصابة بليغه في عنقه أثناء ممارسته هواية القفز عن جسر جزيرة عبد الوهاب في مدينة الميناء بطرابلس، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"المؤتمر الشعبي اللبناني" استنكر ادعاء نقيب محامي طرابلس على مناصرين لفلسطين
Lebanon 24
"المؤتمر الشعبي اللبناني" استنكر ادعاء نقيب محامي طرابلس على مناصرين لفلسطين
24/06/2024 03:37:30
24/06/2024 03:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من طرابلس: ماضون بالعمل لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان
Lebanon 24
ميقاتي من طرابلس: ماضون بالعمل لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان
24/06/2024 03:37:30
24/06/2024 03:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: طرابلس تقيمُ اليوم بفرح عيدَ تتويجِها عاصمة للثقافة العربية وذلك على الرغم من قساوة الأوضاع التي تحيطُ بها وبالوطن فهنيئًا لها وللبنان والعرب
Lebanon 24
ميقاتي: طرابلس تقيمُ اليوم بفرح عيدَ تتويجِها عاصمة للثقافة العربية وذلك على الرغم من قساوة الأوضاع التي تحيطُ بها وبالوطن فهنيئًا لها وللبنان والعرب
24/06/2024 03:37:30
24/06/2024 03:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: من طرابلس بالذات اكرر واوكد ان لا مكان لليأس في نفوسنا ونحن عازمون على العمل بعزم وارادة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان والتخفيف قدر المستطاع من الآم اللبنانيين ووضع الامور على سكة التعافي
Lebanon 24
ميقاتي: من طرابلس بالذات اكرر واوكد ان لا مكان لليأس في نفوسنا ونحن عازمون على العمل بعزم وارادة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان والتخفيف قدر المستطاع من الآم اللبنانيين ووضع الامور على سكة التعافي
24/06/2024 03:37:30
24/06/2024 03:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
طرابلس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل ستدخل أميركا لبنان؟ إقرأوا ما أعلنه تقرير إسرائيليّ!
Lebanon 24
هل ستدخل أميركا لبنان؟ إقرأوا ما أعلنه تقرير إسرائيليّ!
05:30 | 2024-06-23
23/06/2024 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أتوا من دولة عربية وانضموا إلى "حزب الله".. مفاجأة عن هوية مستشارين عسكريين!
Lebanon 24
أتوا من دولة عربية وانضموا إلى "حزب الله".. مفاجأة عن هوية مستشارين عسكريين!
04:42 | 2024-06-23
23/06/2024 04:42:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قرّر صرافو الدولار؟ إجراء جديد!
Lebanon 24
ماذا قرّر صرافو الدولار؟ إجراء جديد!
03:15 | 2024-06-23
23/06/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قوة إسرائيلية" تستعد لدخول لبنان.. من هي وماذا تفعل؟
Lebanon 24
"قوة إسرائيلية" تستعد لدخول لبنان.. من هي وماذا تفعل؟
12:00 | 2024-06-23
23/06/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار طائرة لـ"حزب الله" وصاروخ يهزّ حيفا.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إنفجار طائرة لـ"حزب الله" وصاروخ يهزّ حيفا.. ماذا يجري؟
00:26 | 2024-06-23
23/06/2024 12:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:49 | 2024-06-23
مسؤول أميركي: هجوم إسرائيل على لبنان يزيد مخاطر صراع أوسع
16:10 | 2024-06-23
أميركا وإسرائيل في مأزق.. ما علاقة "حزب الله"؟
15:57 | 2024-06-23
اشكال عائلي في سير الضنية يودي بحياة علي
15:25 | 2024-06-23
عملية خطف وهمية في بعلبك.. تفاصيل تكشف ما جرى
15:16 | 2024-06-23
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:10 | 2024-06-23
بصواريخ "الحزب".. إصابات "خطيرة" وقتلى في المطلة الإسرائيلية
فيديو
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
Lebanon 24
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
03:07 | 2024-06-22
24/06/2024 03:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
24/06/2024 03:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
01:53 | 2024-06-19
24/06/2024 03:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24