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لبنان

زحمة سير على طريق عام الضنية.. اليكم السبب

Lebanon 24
23-06-2024 | 14:27
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تشهد طريق عام الضنية وتحديداً بلدة عشاش بإتجاه طرابلس عند نقطة الجيش زحمة سير خانقة والسير شبه متوقف.
وتأتي هذه الزحمة جراء عودة المواطنين الى منازلهم بعد قضاء نهار عطلة في ربوع الضنية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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الضنية..

اليكم

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