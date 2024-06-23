الخير تفقد أعمال صيانة وتأهيل الطرقات شمالا

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قام عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، يرافقه أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، بجولة ميدانية للإشراف على بدء أعمال صيانة وتأهيل الطرق الداخلية في دير عمار وبرج اليهودية، وتأهيل طرق عين العامري، تربة الضيعة، تربة النبي يوشع، جامع الدهيبي في المنية، إلى جانب طرق في بحنين ومركبتا، في حضور رئيس اتحاد بلديات المنية ورئيس بلدية دير عمار خالد الدهيبي، رئيس بلدية برج اليهودية عامر عويك، أحمد فتفت ممثلا شركة اليمني، المتعهد خالد دبوسي والمهندس زياد ديب عن شركة "خطيب وعلمي".ودعا أحمد الخير خلال الجولة إلى "مراعاة طبيعة المنطقة وكثافة السير فيها وضرورة انجاز الأعمال باسرع وقت ممكن"، وقال: "إننا مستمرون بالعمل من أجل تأمين السلامة المرورية والسلامة العامة لكل أهلنا في المنية الإدارية".