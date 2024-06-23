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لبنان

بصواريخ "الحزب".. إصابات "خطيرة" وقتلى في المطلة الإسرائيلية

Lebanon 24
23-06-2024 | 15:10
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تجدد القصف الإسرائيلي مساء اليوم الأحد على جنوب لبنان، فقد استهدف العدو الإسرائيلي تلة العزية ومحيط معتقل الخيام.
 
 
إلى ذلك، جرى إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة المطلة الإسرائيلية، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بينهم إصابة خطيرة، وفق ما أفادت قناة 14 العبرية.
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في المقابل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك 5 إصابات في "المطلة" من جراء نيران مضادّة للدروع من لبنان.
 
 
هذا وأعلن حزب الله في بيان أنه وبعد مراقبة دقيقة لقوات ‏‏العدو الإسرائيلي في موقع المطلة، وعند رصد آلية عسكرية تتحرك في محيط الموقع وبعد وصولها إلى نقطة المكمن ‏استهدفها مجاهدو المقاومة الاسلامية بالصواريخ الموجّهة وأصابوها إصابة مباشرة، ما أدى إلى تدميرها ‏وإيقاع من فيها بين قتيل ‏وجريح.‏
 

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