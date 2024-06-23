بصواريخ "الحزب".. إصابات "خطيرة" وقتلى في المطلة الإسرائيلية

تجدد القصف الإسرائيلي مساء اليوم الأحد على جنوب لبنان، فقد استهدف العدو الإسرائيلي تلة العزية ومحيط معتقل الخيام.

إلى ذلك، جرى إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة المطلة الإسرائيلية، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بينهم إصابة خطيرة، وفق ما أفادت قناة 14 العبرية.

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في المقابل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك 5 إصابات في "المطلة" من جراء نيران مضادّة للدروع من لبنان.