عملية خطف وهمية في بعلبك.. تفاصيل تكشف ما جرى

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توافرت معلومات دقيقة لفرع المعلومات في بعلبك حول عملية خطف لشخص كويتي وبعد تحديد مكان المكالمة الهاتفية، توجهت دورية من الفرع الى منزل المدعو ن. ع. ف في بلدته بيت شاما ليسارع المذكور الى اطلاق نار من بندقية صيد باتجاه عناصر الدورية ما ادى الى اصابة عنصرين ما استدعى نقلهما الى مستشفى دار الامل الجامعي للمعالجة.وسرعان ما وصلت تعزيزات من الجيش والمخابرات الى المنطقة وتكمنت من القاء القبض عليه.وأشارت المعلومات لمندوبة "لبنان 24" الى ان الموقوف ن. ف مريض عقلي وانه استحدث حسابات هاتفية وابتدع فكرة عملية الخطف والتي لا وجود لها من اساسها.