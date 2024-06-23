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لبنان

عملية خطف وهمية في بعلبك.. تفاصيل تكشف ما جرى

Lebanon 24
23-06-2024 | 15:25
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توافرت معلومات دقيقة لفرع المعلومات في بعلبك حول عملية خطف لشخص كويتي وبعد تحديد مكان المكالمة الهاتفية، توجهت دورية من الفرع الى منزل المدعو ن. ع. ف في بلدته بيت شاما ليسارع المذكور الى اطلاق نار من بندقية صيد باتجاه عناصر الدورية ما ادى الى اصابة عنصرين ما استدعى نقلهما الى مستشفى دار الامل الجامعي للمعالجة.
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وسرعان ما وصلت تعزيزات من الجيش والمخابرات الى المنطقة وتكمنت من القاء القبض عليه. 

وأشارت المعلومات لمندوبة "لبنان 24" الى ان الموقوف ن. ف مريض عقلي وانه استحدث حسابات هاتفية وابتدع فكرة عملية الخطف والتي لا وجود لها من اساسها.
 
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