اشكال عائلي في سير الضنية يودي بحياة علي

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توفي الشاب "علي عمر يوسف هوشر" نتيجة تعرضه لطعنة سكين في عنقه من قبل ابن عمه "ر.ه" في محلة جسر سير قضاء الضنية مساء اليوم، بسبب خلافات عائلية.ويذكر ان الفقيد كان قد نقل بحالة حرجة الى مستشفى قيصر معوض في زغرتا لتلقي العلاج بواسطة جهاز الطوارى والاغاثة الا انه ما لبث ان فارق الحياة متأثراً بجراحه.