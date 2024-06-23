Advertisement

لبنان

تحوّل في المزاج السياسي السني بعد غزة وإصطفافات جديدة...

Lebanon 24
23-06-2024 | 22:21
A-
A+
Doc-P-1215151-638548039496261246.jpg
Doc-P-1215151-638548039496261246.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت ابتسام شديد في"الديار": ما يصدر من قيادات سنية من تأييد لحزب الله،  كما تقول مصادر سياسية، ليس تفصيلا عابرا وان كان التحول في المزاج السياسي السني حصل بعد عملية طوفان الأقصى بتأييد القيادات السنية للقضية الفلسطينية، مما أدى لاحقا الى تأمين التغطية السنية لحرب الإسناد التي يقوم بها الحزب،  كما ساهم في خلق مناخات ارتياح في الداخل.
Advertisement
التحول السني ظهر أيضا باتساع حلقة القيادات السنية "غير المعادية" لحزب الله،  ويمكن رصد انتقال مجموعة من النواب السنة من منطقة الخصومة الحادة  الى البيئة عير المعادية للحزب، لكن عددا كبيرا من هؤلاء يحرصون على عدم  المجاهرة بمواقفهم، والتزام معايير معينة تختلف عن طريقة  تعبير نائب عكار، بحسب المصادر التي تؤكد انه يمكن ربط التغيير في المزاج السني بعدة عوامل: في المرتبة الأولى تأتي القضية الفلسطينية والتعاطف في البيئة السنية مع القضية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة، فحرب غزة شكلت بداية التحول وليس كلها، فالساحة السنية تشهد فراغا  وتضعضا كبيرا لم يستطع أحد ان يملأه منذ خروج "الحريرية السياسية" من السلطة، ومع تراجع دور القيادات السنية في الحياة السياسية انكفاء وحضورا في المعادلة الجديدة، وغياب المشروع السني البديل.
التحول السني، كما تضيف المصادر، يمكن ان يكون نتيجة قراءة خاصة لمجموعة من القيادات تسعى لحفظ أدوار لها في الاستحقاقات النيابية والبلدية ومصالحهم الفردية، ومع ذلك فإن التقارب السني - الشيعي في ما خص الحرب والقضية الفلسطينية خطوة إيجابية في مواجهة التحديات، ويمكن إذا استمر "ستاتيكو" التلاقي الى الدخول في مرحلة اصطفاف جديدة، كما يمكن توقع المزيد من الانفتاح بين المحاور المتناقضة والمختلفة سابقا.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:13 | 2024-06-23
22:15 | 2024-06-23
22:16 | 2024-06-23
23:21 | 2024-06-23
23:20 | 2024-06-23
22:46 | 2024-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24