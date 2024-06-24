Advertisement

لبنان

قرار حاسم: "الرد على الراعي ممنوع"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-06-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1215194-638548138775150569.jpg
Doc-P-1215194-638548138775150569.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بالرغم من تصريحات البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي التي لا ترضي "حزب الله" لا بل قد تكون تزعجه، الا ان الحزب اتخذ قرارا واضحا منذ مدة بعدم الرد على اي تصريح معارض صادر عن بكركي.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" لا يريد الدخول في اي كباش اعلامي مع الصرح البطريركي، لانه يدرك حجم التوتر الذي يسيطر على علاقته بالشارع المسيحي، ولديه رغبة بتخفيف هذا التوتر لا بتصعيده.
Advertisement
وترى المصادر ان اي رد او خلاف اعلامي مع الراعي سيؤدي الى موجة ردود وردود مضادة، ليس مع بكركي فقط، انما مع جميع الاحزاب والشخصيات المسيحية وهذا ليس امراً محبباً لدى الحزب.
وكان ورد في عظة البطريرك الراعي أمس تعبير العمليات الإرهابية، إذ قال "إنّنا نفهم معنى عدم وجود رئيس للجمهوريّة: إنّه رئيس يفاوض بملء الصلاحيّات الدستوريّة، ويطالب مجلس الأمن تطبيق قراراته لا سيما القرار 1559 المختصّ بنزع السلاح، والقرار 1680 الخاص بترسيم الحدود مع سوريا، والقرار 1701 الذي يعني تحييد الجنوب. وبعد ذلك يُعنى هذا الرئيس بألّا يعود لبنان منطلقًا لأعمال إرهابيّة تزعزع أمن المنطقة واستقرارها، وبالتالي بدخول لبنان نظام الحياد، وتحويله من واقع سياسيّ وأمنيّ إلى واقع دستوريّ يعطيه صفة الثبات والديمومة من خلال رعاية دوليّة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-06-24
05:00 | 2024-06-24
04:57 | 2024-06-24
04:46 | 2024-06-24
04:36 | 2024-06-24
04:33 | 2024-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24