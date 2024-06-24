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لبنان

نائب يكشف نتائج زيارات الوفود للخارج: النتيجة صفر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-06-2024 | 01:30
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قال مصدر نيابي شارك في كل الوفود النيابية وخاصةً المعارضة منها الى أوروبا وأميركا للبحث في ملفات سياسية واقتصادية" إن النتائج كانت مخيبة للآمال استناداً الى الأجوبة التي تلقتها الوفود، سواء في ملف النزوح السوري وسبل التعامل مع العودة وخطط الحكومة، أو بشأن ملف الجنوب حيث كانت الاجوبة مبهمة ولم ترق أبداً الى طمأنة اللبنانيين حيال مستقبل الجنوب والحرب والجنوبيين وإعادة الإعمار. المصدر أشار ايضاً الى أن الأجوبة بشأن الملف الإقتصادي والبنك الدولي وصندوق النقد لم تكن مشجعة.
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المصدر ختم بأن أعضاء الوفود بذلوا جهدا كبيرا من أجل شرح وجهات النظر في معظم الملفات ولكن لم يكن هناك في المقابل تفهم إلا في ملفات ونقاط غير أساسية، لذا لم  نرى وفودا نيابية تعيد الكرة في هذه الزيارات ، والعمل راهناً سيكون داخليا أكثر منه خارجيا.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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