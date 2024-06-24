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لبنان

كرة السلّة اللبنانية: المنافسة كبيرة على الرعاية

Lebanon 24
24-06-2024 | 02:15
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افاد مصدر رياضي إداري "أن الموسم المقبل لكرة السلة اللبنانية، أي الدوري المحلي، سيكون مليئاً بالمفاجآت، وخاصةً لناحية الرعاية، حيث ستكون هناك منافسة كبيرة بين عدة شركات كبرى في لبنان على رعاية الدوري، وأن كل ذلك سوف ينعكس إيجاباً على الإتحاد واللعبة والمنتخب ، وحتى على الفرق المنافسة لكون ارقام الرعاية بالدولار سوف تكون كبيرة جداً.
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