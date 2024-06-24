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لبنان

النائب ياسين: ما نشرته "تليغراف" أكاذيب تهدد السيادة

Lebanon 24
24-06-2024 | 01:48
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كتب النائب ياسين ياسين على منصة "إكس": "يُطلق مصطلح السلطة الرابعة (بالإنكليزية: Fourth Estate) على وسائل الإعلام عمومًا وعلى الصحافة بشكل خاص. امام هذا التعظيم لوسائل الاعلام عموماً وللصحافة خصوصا يقع على وسائل الاعلام مسؤولية اجتماعية في صياغة ونقل الخبر بما يتناغم مع دورها. ما نشرته اليوم صحيفة تليغراف البريطانية (نقلاً ان مصادر غير موثوقة) هو انحراف للدور المطلوب منها، حيث ان هذه الاكاذيب تهدد السيادة اللبنانية، وهو تواطؤ على تدمير مقدرات الدولة اللبنانية، وسلامة البنية التحتية للبنان، علماً بأن الصحيفة نفسها حرضت كذباً على وجود انفاق تحت مستشفى الشفاء في مدينة غزة قبل أشهر عدة وتسبب ذلك بمجازر أليمة. انفجار 4 آب- 2020 مازال في الذاكرة".
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