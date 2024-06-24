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لبنان

وزير الزراعة بحث مع وفد ألماني آليات تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الألماني للتنمية

Lebanon 24
24-06-2024 | 02:06
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استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن وفدا ألمانيا ضم مديرة التعاون الألماني في لبنان يوتا سيمون، مديرة البنك الألماني للتنمية (KFW) الدكتورة سولفيك بوهل، مديرة مشروع موسسة التعاون الألماني (GIZ) كلارا بيلورين، وبول ستايم، بالاضافة الى دنيز سامبف وندى سويدان من برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP)، في حضور مستشار وزير الزراعة الدكتور سالم درويش.
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شرحت سيمون آليات تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الألماني للتنمية خلال السنوات الأخيرة، ومن ثم شرح الوزير لأولويات الوزارة وبخاصة سلسلة انتاج القمح الطري وكيفية مواءمته مع المشروع الممول من KFW لصالح مصلحة الابحاث العلمية الزراعية بقيمة 6 مليون دولار.
 
ثم شرحت الدكتورة بوهل مكونات المشروع وأهميته على صعيد دعم المصلحة والمزارعين والعمال الزراعيين بكل الوسائل الحديثة لتحقيق العرف الأساسي من المشروع والوصول إلى انتاج حوالى 14 الف من  بذور القمح خلال ثلاث سنوات من تاريخه.
وعرض الوزير الحاج حسن لأولويات الوزارة للسنوات المقبلة.
وشرحت سامبف للمرحلة الاولى من تنفيذ المشروع الذي بدأ في شهر تشرين الثاني 2023، وتطرقت إلى الصعوبات التي واجهته والتعاون بين كل الأطراف كفيل بنجاحه .
 
واكد ان "تضافر الجهود بين الوزارة والمانحين كفيل بتأمين اكثر من نصف احتياجاتنا من القمح الطري في لبنان".
 
واختتم اللقاء بتأكيد تشكيل لجنة فنية لمتابعة المشروع بين الشركاء.
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