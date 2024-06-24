بدعٌ وخرافات غذائية تجتاح مواقع التواصل: أين أنتم من الحقيقة؟

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حينما تتقطع السبل بالكثيرين لخسارة الكيلوغرامات الزائدة، قد يقعون ضحية بدع وخرافات تعد بأحلام غير واقعية. فبين النظام الغذائي الذي يزعم خسارة 10 كغ خلال أسبوع، وخلطات تكاد تكون سحرية على الرغم من فداحة مذاقها إلا أنها تعد بإذابة الدهون العنيدة فوراً، تكثر ضحايا الغش إلا أن النتيجة تظل واحدة: عدم خسارة أي كيلوغرام زائد.وفي هذا الإطار، أكدت أخصائية التغذية عبير أبو رجيلي أن " مواقع التواصل الإجتماعي تشهد في الآونة الأخيرة، ضجة كبيرة في ما يتعلق بفقدان الوزن خلال فترة سريعة، من خلال خرافات وبدع ودعايات تؤكد إمكانية خسارة 10 كغ خلال أسبوع واحد".وأضافت في حديث لـ"لبنان 24" أن هذه الوعود قد تكون عن طريق أدوية، أنظمة غذائية أو مشروبات معينة، داعية الجميع لعدم الإنجرار وراء مواقع التواصل الإجتماعي بما خصّ الأمور الصحية، بل التوجه نحو المتخصصين والمصادر الطبية الموثوقة.وكشفت أبو رجيلي أنه "من أجل خسارة كيلوغرام واحد من الدهون، فنحن بحاجة لخسارة 7000 وحدة حرارية"، موضحة أنه من هذا المنطلق يستحيل خسارة 10 كغ خلال أسبوع واحد كما يزعم البعض.وفي السياق، أكدت أن معادلة حرق وخسارة الوحدات الحرارية قد لا تكون متوفرة بالنسبة لمن يعانون من الأمراض مثل التكيس على المبيض، مشاكل في الغدد، او تحسّساً غذائياً على نوع معين من الطعام.إلا أنها شددت على أن بعض الخبراء يصفون حميات غذائية صارمة ولكنها مراقبة جيداً وتساعد على فقدان الوزن بشكل أسرع، أي 2 كغ خلال 4 أيام على سبيل المثال، مع الأخذ بعين الإعتبار عدم فقدان المريض لأي من الفيتامينات المهمة التي تؤثر على حرق الدهون.فالفيتامين A أساسي لتنظيم هرمونات الغدة الدرقية، وبالتالي يؤدي نقصه إلى خلل في هذه الهرمونات ما يقلل من مستوى حرق الجسم للسعرات الحرارية. كما أن الدراسات أثبتت أن نقص الفيتامين D قد يعرّضنا لزيادة الوزن، ما يعني أنه يجدر بنا الخضوع لفحوصات طبية بهدف مراقبة هذه الفيتامينات مهمة.كما شددت أبو رجيلي على أن الفيتامين B يقلل الشعور بالجوع ويزيد من معدل الحرق، وبالتالي يجدر بمن هو ناقص لديه، تناول المكملات الغذائية اللازمة، طبعاً بعد استشارة طبيب والامر نفسه ينطبق على الـL CARNITINE الذي يساهم بخسارة الوزن ويخفف من حساسية الانسولين عن طريق تخفيف نسبة الدهون في الجسم، بحسب العديد من الأبحاث.وفي الوقت عينه، ركزت أبو رجيلي على أن لل ـL CARNITINE آثار جانبية محتملة يمكن للبعض أن يعاني منها مثل الإسهال، التقيؤ، الغثيان، ألم المعدة، تشجات في البطن وألم بالرأس، كما أنه قد يؤدي على المدى البعيد للإصابة بمرض القلب وتصلب الشرايين لدى البعض.الأطعمة الدايتإلى ذلك، حذّرت من الأطعمة الدايت التي قد يظن الناس أنها لا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية وبالتالي لا تزيد الوزن، قائلة إن هذا خطأ شائع قد يؤدي إلى زيادة وزن الكثيرين.مثلاً، الشوكولا الدايت يحتوي لكل 100 غرام على 500 وحدة حرارية، تماماً كالشوكولا العادي غير الدايت، إلا أن الفارق يكمن في المكونات والفوائد الصحية المختلفة مثل الخبز، الذي قد يعتقد الكثيرون أن الأبيض منه يزيد الوزن فيلجأون إلى الشوفان أو القمحة الكاملة، إلا أن هذه الأنواع وغيرها لا تحتوي على سعرات حرارية أقل، إنما فوائدها الغذائية قد تكون أهم من الأبيض.علاوة على ذلك، حذرت أيضاً من المعتقد الشائع بأن تناول بديل السكر ليس مضراً. من هنا، قالت أبو رجيلي إن دراسات علمية حديثة حددت الأسبارتام كمادة قد تكون مسرطنة، وهي موجودة في العديد من المنتجات كالمشروبات الغازية الدايت.وتابعت: "تم ربط شرب هذه المشروبات بالإصابة بأورام الكبد الخبيثة، لذا يجب الحد قدر المستطاع من تناول المحليات الطبيعية خاصة الأسبارتام"، لافتة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون يومياً منتجات تحتوي على هذه المادة، معرّضون أكثر بمرتين لثلاث مرات للإصابة بأمراض القلب، السكري من النوع الثاني والأمراض السرطانية.وفي الختام، دعت أبو رجيلي لاستخدام الستيفيا كبديل ملائم للسكر وهو مصنوع من أوراق نبات الستيفيا، التي تحلّي الأطعمة من 200 لـ300 مرة أكثر من السكر العادي، مشددة على وجوب التحلّي بالوعي الكافي لاختيار الأطعمة المناسبة.