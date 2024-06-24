بعد إنذار أمن الدولة لهم... السوريّون يُخلون حصرون في الشمال

بعد أن جالت المديريّة العامّة لأمن الدولة في الشمال على السوريّين القاطنين في بلدة حصرون، وأبلغتهم منذ أسبوعين بضرورة إخلاء أماكن سكنهم، صباح اليوم الاثنين، قامت دوريّة من مكتب بشرّي في أمن الدولة، بالتثبّت من تنفيذ قرارات الإخلاء، وتبيّن لها أنّها قد نُفّذت بنسبة مئة بالمئة من دون أيّ تأخير أو أيّ حادثٍ يُذكر.

Advertisement