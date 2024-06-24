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ذكرت صحيفة "The Guardian" البريطانية أن "منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ قد لا تكون قادرة على الصمود في حال تصاعد الصراع بشكل كبير مع حزب الله. ويأتي التقييم الذي قدمه مسؤولون أميركيون أواخر الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من أن تكون الحرب مع حزب الله أكثر خطورة بكثير من حرب لبنان الثانية المدمرة عام 2006. وتقود الولايات المتحدة وفرنسا جهودا دبلوماسية لتجنب صراع أوسع بين حزب الله واسرائيل، وسط مخاوف من أن يؤدي تصعيد الخطاب وتبادل إطلاق النار عبر الحدود إلى حرب واسعة النطاق".وبحسب الصحيفة، "حذرت وزارة الخارجية الكويتية يوم الجمعة مواطنيها من السفر إلى لبنان وحثت الموجودين بالفعل في البلاد على المغادرة. وهناك أيضًا تقارير تفيد بأن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أخبروا وفدًا إسرائيليًا في واشنطن أن الولايات المتحدة ستقدم المساعدة الأمنية في حالة نشوب صراع أوسع، في حين دعا أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى "العقل والعقلانية" لتجنب العواقب الكارثية المحتملة على المنطقة والعالم. منذ عام 2006، قام حزب الله بتوسيع ترسانته وقدراته بشكل كبير، بما في ذلك الحصول على طائرات من دون طيار انتحارية والتي كافحت إسرائيل لمواجهتها، وقدرة صاروخية مضادة للطائرات ومجموعة من الصواريخ التي يعتقد الخبراء الآن أن عددها يتراوح بين 120000 و200000".وتابعت الصحيفة، "في حين قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، إن حزبه يمكنه الاعتماد على 100 ألف رجل مسلح، فإن قوته العسكرية الأساسية ربما تصل إلى حوالي ثلث ذلك، إنما اكتسب عناصره خبرة قتالية كبيرة في سوريا. ولكن من المرجح أن يكون حجم ترسانة حزب الله الصاروخية، والعقيدة العملياتية لاستخدامها في صراع كبير مع إسرائيل، هو الأمر الأكثر صعوبة.ورغم أن غالبية مخزون حزب الله يتألف من عشرات الآلاف من الصواريخ غير الموجهة، فقد حصل منذ عام 2006 على مئات الصواريخ الباليستية الموجهة، مع القدرة على إطلاقها من مخابئ محصنة ومنصات إطلاق متحركة. ومما زاد المشكلة تعقيدا استخدام حزب الله المتزايد والفعال للطائرات من دون طيار، بما في ذلك الأسلحة الانتحارية، والتي كافحت الدفاعات الجوية الإسرائيلية الحالية لمواجهتها".وأضافت الصحيفة، "خلص مشروع بحثي مدته ثلاث سنوات أجراه معهد مكافحة الإرهاب التابع لجامعة ريشمان في إسرائيل إلى أن حزب الله يستطيع إطلاق ما يصل إلى 3000 صاروخ يوميا، وهو معدل يمكن الحفاظ عليه لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع. وسيكون هدفه الرئيسي هو فرض انهيار الدفاعات الجوية الإسرائيلية. وقال التقرير: "إن توقعات الجمهور وجزء كبير من القيادة بأن سلاح الجو الإسرائيلي وأنظمة المخابرات الإسرائيلية الفعالة ستنجح في منع معظم الهجمات الصاروخية على إسرائيل، سوف تتحطم". وأضاف: "هذا هو الحال أيضًا في ما يتعلق باعتقاد الجمهور بأن التهديد بالانتقام الإسرائيلي أو الهجوم الإسرائيلي الكبير على أصول لبنانية كبيرة سيجبر حزب الله على وقف إطلاق النار أو يضعف بشكل كبير قدرته على مواصلة مهاجمة الأراضي الإسرائيلية"."وبحسب الصحيفة، "وفقاً لمقالة موجزة حديثة حول تقييم قدرة حزب الله الصاروخية، والتي أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث أميركي، فإن "العثور على قدرات حزب الله الصاروخية وتدميرها سوف يتطلب جهداً هائلاً من حيث الضربات الاستطلاعية". وجاء في المقال أن "ترسانة حزب الله من الصواريخ والقذائف تشمل أيضا صواريخ بعيدة المدى". وأضاف: "من المرجح أيضًا أن يتم استخدام هذه الترسانة بشكل أساسي، حيث يقوم حزب الله بضربات بعيدة المدى ضد المراكز السكانية الإسرائيلية لتقويض الدعم الإسرائيلي للحرب". ويعتقد الخبراء أن التحدي الأكثر خطورة من المرجح أن يكون العدد الهائل من الصواريخ القادمة التي يتم إطلاقها في موجات مصممة عمداً للتغلب على أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية".وتابعت الصحيفة، "قال سيث جي جونز، المحلل في مركز الأبحاث في واشنطن، الأسبوع الماضي، مرددا تحذيرات مسؤولي البنتاغون: "سيكون من الصعب على الدفاعات الجوية الإسرائيلية أن تواجه الترسانة الصاروخية الواسعة النطاق القادمة من الشمال". وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن لشبكة "سي ان ان"، التي أفادت أيضاً أن إسرائيل تنقل أصولاً إضافية للدفاع الجوي إلى الشمال: "إننا نقدر أن بعض بطاريات القبة الحديدية على الأقل سوف تنفد". وتمتلك إسرائيل حوالي 10 منظومات للقبة الحديدية تحتوي كل منها على حوالي أربع قاذفات فردية، كل منظومة متصلة بنظام رادار يكتشف الصواريخ القادمة. ومع ذلك، فهي مقيدة ماديًا بعدد التهديدات التي يمكنها التعامل معها في وقت واحد".وأضافت الصحيفة، "أثارت القدرة الصاروخية المحسنة لحزب الله تحذيرات بشأن التهديد الذي يشكله على القدرة المدنية الإسرائيلية على الصمود، مما دفع إلى وضع خطط للتعامل مع الخسائر البشرية الجماعية في حالة اندلاع الحرب. قلة قليلة مقتنعة أن القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل قد أدركت المخاطر بشكل كامل".