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رأت صحيفة "The Spectator" البريطانية أن "سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل والحرب في غزة اتسمت بالتردد، على الرغم من أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لم تغب عن الساحة، إلا أنها شعرت بالإحباط مما يحدث في الشرق الأوسط. لقد مر أسبوع آخر ولم يتم حل الكثير لإنهاء الحرب التي تعترف إسرائيل نفسها بأنها قد تستمر ستة أشهر أخرى على الأقل. والآن، وربما أكثر من أي وقت مضى منذ أن فاجأت حماس إسرائيل في 7 تشرين الأول، تتزايد المخاوف في واشنطن من أن إسرائيل قد تبدأ قريباً حرباً واسعة النطاق مع حزب الله في جنوب لبنان".وبحسب الصحيفة، "لقد أكدت زيارة آموس هوكشتاين، المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، قلق واشنطن من المخاطر المحتملة على إسرائيل الناتجة عن فتح جبهة ثانية في الحرب. لأشهر عديدة، ظل حزب الله، وهو القوة العسكرية المتفوقة بلا حدود على حماس من حيث ترسانات الصواريخ والقوة البشرية، يشن هجمات منتظمة عبر الحدود، وكان بعضها شرساً. من جانبها، ردت إسرائيل بقوة. والآن، ورد أن تل أبيب وافقت على خطة عسكرية، لذا فهي مستعدة لخوض الحرب مع حزب الله. وكانت آخر حرب بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006، واستمرت 34 يومًا وانتهت إلى طريق مسدود".وتابعت الصحيفة، "قال حزب الله وحماس والحوثيون في اليمن، وبدرجة أقل قوات المجموعات الإسلامية في العراق وسوريا، إن حملة هجماتهم ستستمر طالما أن القوات الإسرائيلية لا تزال في غزة. وفي الحقيقة، تم إرسال هذه الرسالة إلى هوكشتاين بطريقة مباشرة. غالبًا ما يكون من السابق لأوانه الإشارة إلى أن الحرب قد وصلت إلى نقطة تحول، لكن خوف بايدن من حرب موسعة في الشرق الأوسط يبدو اليوم أكثر ترجيحًا. لقد أدى التهديد بتصعيدالصراع إلى تحفيز واشنطن وتل أبيب، وقد يفسر هذا السبب وراء قرار بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المحاصر، فجأة بإطلاق احتجاج على ما يعتبره حجب واشنطن المتعمد للذخائر الحيوية التي تحتاجها قواته لإكمال العملية الحالية في رفح. فما من جيش يريد القتال على جبهتين".وأضافت الصحيفة، "قوبلت اتهامات نتنياهو بتوبيخ خفيف في واشنطن. وقال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، الذي رأى نتنياهو في الأشهر القليلة الماضية أكثر من أي سياسي أجنبي آخر، إن الشحنة الوحيدة من الأسلحة التي تم تعليقها مؤقتًا حاليًا كانت عبارة عن مخزون من القنابل يبلغ وزنها 2000 رطل. والسبب خلف ذلك، كما تم شرحه في مناسبات سابقة، هو أن الولايات المتحدة كانت تخشى أن يؤدي استخدام هذه القنابل الثقيلة التي تطلق من الجو إلى إحداث أضرار جانبية غير مقبولة في البيئة الحضرية الكثيفة في رفح. ووفقا للبنتاغون، تتكون الشحنة من 1800 قنبلة زنة 2000 رطل وأيضا 1700 قنبلة زنة 500 رطل. يريد نتنياهو كلا الأمرين، ويشعر أن واشنطن خذلته، والأهم من ذلك، ترفض إرسال الذخائر الموعودة في وقت تقول فيه إسرائيل إنها في حاجة ماسة إليها لاستخدامها في لبنان، وربما أيضًا في غزة".وبحسب الصحيفة، "تطور الخلاف خلال الأسبوع، حيث شعرت واشنطن أن نتنياهو يحاول إعطاء الانطباع بأن البنتاغون توقف عن إرسال أي أسلحة إلى إسرائيل. وقال المتحدث باسم البنتاغون العميد بات رايدر إنه "منذ الهجوم الوحشي الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول، أرسلنا مساعدات أمنية بمليارات الدولارات إلى إسرائيل لتمكينها من الدفاع عن نفسها، وسنواصل تزويدها بالمساعدة الأمنية التي تحتاج إليها". ما يهم بشأن في هذه القنابل تحديدًا هي أنها ليست أسلحة ذكية ودقيقة، إنما إنها ذخائر غير موجهة، والولايات المتحدة لا تريد أن يُنظر إليها على أنها تساعد إسرائيل في إسقاط القنابل على رفح والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى قتل المدنيين وتدمير الممتلكات الخاصة. وقد تعلمت واشنطن هذا الدرس عندما سببت شحنات سابقة من هذه القنابل الثقيلة الضرر نفسه في مدينة غزة في المراحل الأولى من الحرب".وتابعت الصحيفة، "في حين واصل نتنياهو وواشنطن مشاحناتهما، استمرت عملية الجيش الإسرائيلي في رفح، ولكن أقل حدة من ذي قبل. من مصلحة إسرائيل إكمال عملية رفح في أسرع وقت ممكن، ومن المرجح أن تضطر إلى القيام بذلك من دون تلك القنابل التي تم ايقافها من قبل الولايات المتحدة. ولكن حتى ذلك الحين، فإن الحرب لن تنتهي. قال دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، إن القضاء على حركة حماس وأيديولوجيتها أمر بعيد المنال. أما نتنياهو فيعتقد أن بقاء إسرائيل، ومستقبلها السياسي، يعتمدان على الفوز في غزة".