Advertisement

لبنان

تغريدة معبرة لرئيس الكتائب.. هذا ما كتبه صباح اليوم

Lebanon 24
24-06-2024 | 03:17
A-
A+
Doc-P-1215251-638548212594680019.jpg
Doc-P-1215251-638548212594680019.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اليوم الإثنين، على منصة “إكس”: “1559”، وذلك في إشارة إلى قرار مجلس الأمن.
 
Advertisement

مواضيع ذات صلة
خبر يتعلّق بسعر الدولار... كم سجّل اليوم مقابل العملات الرئيسيّة؟
lebanon 24
24/06/2024 12:03:41 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس بايدن سيدلي بتصريحات بشأن الشرق الأوسط مساء اليوم
lebanon 24
24/06/2024 12:03:41 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: من المتوقع أن يجري بايدن مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري اليوم لبحث استئناف المساعدات إلى غزة (الشرق)
lebanon 24
24/06/2024 12:03:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الروسي يصل إلى بيلاروس في زيارة رسمية تستغرق يومين (روسيا اليوم)
lebanon 24
24/06/2024 12:03:41 Lebanon 24 Lebanon 24

تغريدة

معبرة

لرئيس

الكتائب..

اليوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-06-24
05:00 | 2024-06-24
04:57 | 2024-06-24
04:46 | 2024-06-24
04:36 | 2024-06-24
04:33 | 2024-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24