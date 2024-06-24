تغريدة معبرة لرئيس الكتائب.. هذا ما كتبه صباح اليوم

كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اليوم الإثنين، على منصة “إكس”: “1559”، وذلك في إشارة إلى قرار مجلس الأمن.

1559 — Samy Gemayel (@samygemayel) June 24, 2024 Advertisement