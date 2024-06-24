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لبنان

بحث في تقرير "تلغراف" عن المطار.. ميقاتي يلتقي وزراء الأشغال والخارجية والدفاع

Lebanon 24
24-06-2024 | 03:18
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في السرايا صباح اليوم.
 
وقال حمية بعد الاجتماع: "وضعت دولة الرئيس ميقاتي في تفاصيل الموضوع الذي اثير في صحيفة التلغراف البريطانية بشأن مطار رفيق الحريري الدولي، وتناولها سمعة المطار وما كتب في هذه الصحيفة. كما ناقشنا موضوع الإجراءات القانونية التي من المؤكد أن الدولة اللبنانية ستتخذها بحقها لان هذا الموضوع يعتبر ضمن اطار الحرب النفسية على لبنان وتشويه سمعته وسمعة المطار، الذي يعتبر المرفق الجوي الوحيد في لبنان".
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اضاف: "مع هذا، فقد ناقشنا مع دولة الرئيس موضوع دعوتنا للسفراء جميعاً لزيارة ميدانية الى كل أقسام المطار".

كذلك، اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب ، ثم مع  وزير الدفاع الوطني موريس سليم.
 
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الإجتماع مع وزير الأشغال:
 
 
الإجتماع مع وزير الخارجية:
 
 
الإجتماع مع وزير الدفاع:
 
 
 
 
 
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