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لبنان
بعد كلام نصرالله.. اليونان: تهديدات حزب الله ضد قبرص غير مقبولة.. وسنواجهها
Lebanon 24
24-06-2024
|
03:27
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اعتبر وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس، اليوم الاثنين، ان تهديدات حزب الله ضد قبرص غير مقبولة، مؤكدا ان الاتحاد الأوروبي سيقف إلى جانب الدول الأعضاء ضد كل هذه التهديدات.
وأضاف للصحافيين لدى وصوله إلى بروكسل لحضور الاجتماع الشهري لوزراء خارجية التكتل "من غير المقبول على الإطلاق توجيه تهديدات ضد دولة ذات سيادة في الاتحاد الأوروبي".
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وتابع: "نقف إلى جانب قبرص وسنكون جميعا معا في مواجهة جميع أنواع التهديدات العالمية القادمة من المنظمات الإرهابية".
وينقسم الخبراء حول احتمال نشوب نزاع إقليمي بعد تسعة أشهر تقريبا من الحرب التي تشنها إسرائيل للقضاء على حماس في قطاع غزة، خاصة مع تزايد وتيرة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.
وحذر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في خطاب شديد اللهجة، الأربعاء الماضي، من أنّ أيّ مكان في إسرائيل "لن يكون بمنأى" عن صواريخ الحزب، في حال هاجمت إسرائيل لبنان. وهدد أيضا قبرص المجاورة العضو في الاتحاد الأوروبي.
وكشف نصرالله عن معلومات تلقاها الحزب تفيد بأن إسرائيل التي تجري سنوياً مناورات في قبرص، قد تستخدم المطارات والقواعد القبرصية لمهاجمة لبنان، في حال استهداف حزب الله للمطارات الإسرائيلية.(العربية)
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