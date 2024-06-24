"حرب نفسية".. ماذا وراء الأكاذيب عن "مطار بيروت"؟

توقف خبراءٌ معنيون بالشؤون العسكرية عند الضجّة الأخيرة التي أثارها تقريرٌ لصحيفة "تيلغراف" البريطانية حمل مزاعم عن تخزين "حزب الله"، أسلحة في مطار رفيق الحريري الدولي.

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المصادر قالت إنّ تحديد المطار كـ"بقعة عسكرية" هو تمهيد لأمرين خطيرين: الأول وهو جعل هذا المكان بمثابة "هدف أساسي حيوي" قد تسعى إسرائيل لقصفه خلال أي عدوان شامل على لبنان بحجة أنه من مقدرات الدولة اللبنانية، بينما الثاني هو اعتبار المطار مشمولاً ضمن قائمة "المواقع العسكرية" التابعة لحزب الله والتي ترى إسرائيل إنه يجب استهدافها طالما أن فيها "بنية تحتية مسلحة"، بحسب ما روّجت المزاعم.

وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل، وبعد المزاعم الأخيرة، ستُساوي المطار بأي منزلٍ أو مكانٍ ادّعت إسرائيل إثر قصفه سابقاً بأنهُ مكانٌ لبنية تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله"، بينما الحقيقة قد لا تكونُ كذلك.

كذلك، لفتت المصادر إلى أنّ الرسالة الأخيرة أيضاً من الكلام عن مطار بيروت يحملُ مسعى لشنّ حرب نفسية ضدّ لبنان، وقالت: "لو قام تقريرٌ إسرائيلي بنشر مضمون ما قيل عن المطار، لكانت الأمور أقلّ حدية، وسيُنسب ذلك للمزاعم الإسرائيلية المستمرة والتلفيقات الدائمة التي تنشرها الصحف الإسرائيلية بحق مقدرات حيوية في لبنان. ولكن، أن يأتي الكلام عبر صحيفة بريطانية غير مرتبطة مباشرة بإسرائيل، فللأمر دلالات، أساسها أن هناك صحفاً عالمية تتحدث، وبالتالي ستكون الضجة أكبر نفسياً وإعلامياً".

كذلك، أوضحت المصادر أن الحديث عن المطار بهذا الشكل بإدعاءات خطيرة، إنما سيكون بمثابة عنصر ضغط على "حزب الله" للتراجع عن تهديداته بالحرب، باعتبار أن قصف المرفق الحيوي المذكور سيؤدي إلى انتكاسة اقتصادية ضخمة في لبنان، الأمر الذي سيدفع اللبنانيين لاعتبار "حزب الله" الجهة التي أدت لذلك، وبالتالي تشكيل جبهة انتقامية ضده.