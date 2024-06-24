بدء الجولة الميدانية في مطار رفيق الحريري... المكاري: نيات مقال "التلغراف" واضحة جدًّا

بدأت الجولة الميدانية في مطار رفيق الحريري الدولي تلبية لدعوة وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه إلى السفراء ووسائل الإعلام رداً على ادعاءات صحيفة "تلغراف" البريطانية، ووصل الى المطار بالاضافة الى وزير الإعلام زياد المكاري كل من الوزيرين: الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والسياحة وليد نصار، وسفراء: الإتحاد الأوروبي، ألمانيا، مصر، الهند، باكستان، الصين، اليابان، كوريا، كوبا، رومانيا، البرازيل، كازاخستان، الأردن، اسبانيا، الجزائر ونيجيريا.

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واستهلت الجولة الميدانية من مركز الشحن في المطار ثم.اننقل المشاركون في الحولة الى مركز الشحن الجوي





ووصل صباح اليوم الى المطار وزير الإعلام زياد المكاري، للمشاركة في الجولة الى جانب وزير الاشغال والمدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن وقائد جهاز امن المطار العميد فادي الكفوري وقادة الأجهزة الأمنية والإدارية العاملة في المطار، تحضيرا للانطلاق في الجولة.

رأى وزير الإعلام زياد المكاري في حديث الى mtv، أنه "بعد مقال التلغراف، كان يجب أن تحصل هذه الجولة في مطار رفيق الحريري الدولي".

وقال: "المطار مرفق عام يعني جميع اللبنانيين وهو صورة لبنان ونحن على أبواب صيف واعد للاغتراب لذلك فإن نيات مقال "التلغراف" واضحة جدا".

وأكد أنه "لا يُمكن أن يُخزّن حزب الله صواريخ في مكان يدخل إليه سفراء العالم فهناك سخافة واضحة في المقال، ولكن نخشى أن يؤثّر الأمر سلباً على الموسم وعلى حياة اللبنانيين وأعتقد أنّ كلّ هذا في سياق الحرب النفسيّة".