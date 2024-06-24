على الإنترنت.. هكذا ظهر إسرائيليون أمام لبنانيين!

فوجئ مواطنون لبنانيون مؤخراً بظهور فيديوهات بث مباشر عبر منصة "إكس" عائدة لصفحاتٍ وحسابات تابعة لإسرائيلييين، وعبرها يجري تهديد بشن حرب ضد لبنان.

ووفقاً لما تبيّن، فإن تلك الفيديوهات ظهرت فجأة من دون أن تكون هناك أي متابعات مسبقة لتلك الصفحات.

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مصدرٌ معني بشؤون الأمن السيبراني علّق على الأمر من الناحية التقنية، وقال لـ"لبنان24" إنّ خوارزميات منصة "إكس" تظهر الكثير من المقاطع المصورة أو مضامين صفحات ليس بالضرورة أن تكون قيد المتابعة، موضحاً أن بعض الخوارزميات تعتمد على توسيع النطاق الجغرافي لمضمون منشورات معينة، وبالتالي من الممكن أن يكون هذا هو السبب لوصول مضامين إسرائيلية إلى صفحات لبنانية، إما عبر شكل إعلانات أو محتوى تم دفع المال لترويجه بشكل أكبر عبر "إكس".