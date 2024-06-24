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لبنان

في طيردبا.. العثور على جثة طفلة في حاوية للنفايات

Lebanon 24
24-06-2024 | 04:11
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تم العثور على جثة طفلة في احد براميل النفايات في بلدة طيردبا الجنوبية - حي المشاع ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد حضرت القوى الأمنية للتحقيق في ملابسات الحادثة.


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جثة

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