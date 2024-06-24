في طيردبا.. العثور على جثة طفلة في حاوية للنفايات

تم العثور على جثة طفلة حديثة الولادة في حاوية للنفايات في بلدة طيردبا الجنوبية - حي المشاع ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وقد حضرت القوى الأمنية للتحقيق في ملابسات الحادثة.







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