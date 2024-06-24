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لبنان
شهيد جديد.. "موسى" أسلم الروح بعد إصابته بغارة البرغلية
Lebanon 24
24-06-2024
|
04:15
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استشهد المواطن موسى حجيج من بلدة دير إنطار الجنوبية، وذلك متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة البرغلية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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