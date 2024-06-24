شهيد جديد.. "موسى" أسلم الروح بعد إصابته بغارة البرغلية

استشهد المواطن موسى حجيج من بلدة دير إنطار الجنوبية، وذلك متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة البرغلية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



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