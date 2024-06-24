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لبنان

في مجمّع "الحمرا بلازا" في زحلة... أمن الدولة تدهم عيادة

Lebanon 24
24-06-2024 | 04:18
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دهمت دوريّة من أمن الدولة في زحلة، عيادة للأوشام يديرها السوريّ (ب. ع.) في مجمّع الحمرا بلازا على الطريق العامّ بين زحلة والفرزل، وبعد تفتيش العيادة، عثرت عناصر أمن الدولة في داخلها على كمّيّة من المخدّرات.
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بعد أخذ إشارة المدّعي العامّ في البقاع القاضي منيف بركات، تمّت مصادرة المخدّرات، وأُوقف صاحب العيادة، الذي أُحيل مع المضبوطات على الجهات المختصّة.

وبحسب بيان لمديرية  أمن الدولة، فأن "زبائن هذه العيادة كلّهم من المراهقات والمراهقين، الذين كانوا يرتادونها لنقش الأوشام على أجسادهم وكان يروّج (ب. ع.) المخدّرات بينهم"، وتوجّهت إلى الأهل، ب"ضرورة متابعة بناتهم وأبنائهم لحمايتهم ممّن يتربّصون بهم لأهدافٍ ماليّة وغير شرعيّة"، ودعت إلى "الاتصال بأسرع وقت ممكن، بأقرب مركز لأمن الدولة في مختلف المحافظات اللبنانيّة، عند اكتشافهم لأيّ أثرٍ مخدّرٍ لدى أبنائهم، حمايةً لهم ولمستقبلهم".
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