قبيل توجهها الى لبنان.. وزيرة خارجية ألمانيا: الوضع على الحدود "أكثر من مقلق"

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اعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الإثنين، انها ستقوم بزيارة الى لبنان هذا الاسبوع، مشيرة الى ان "الوضع على الحدود مع إسرائيل أكثر من مقلق".وتتوجه بيربوك إلى تل ابيب اليوم مباشرة بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.وستجري الثلاثاء محادثات مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في رام الله ب‍الضفة الغربية المحتلة.ثم تتوجه إلى لبنان لمحادثات مع المسؤولين في بيروت.