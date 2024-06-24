Advertisement

لبنان

قبيل توجهها الى لبنان.. وزيرة خارجية ألمانيا: الوضع على الحدود "أكثر من مقلق"

Lebanon 24
24-06-2024 | 04:25
A-
A+
Doc-P-1215276-638548253127137391.jpg
Doc-P-1215276-638548253127137391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الإثنين، انها ستقوم بزيارة الى لبنان هذا الاسبوع، مشيرة الى ان "الوضع على الحدود مع إسرائيل أكثر من مقلق".
وتتوجه بيربوك إلى تل ابيب اليوم مباشرة بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ. 
Advertisement

وستجري الثلاثاء محادثات مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في رام الله ب‍الضفة الغربية المحتلة.

ثم تتوجه إلى لبنان لمحادثات مع المسؤولين في بيروت.  
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-06-24
05:00 | 2024-06-24
04:57 | 2024-06-24
04:46 | 2024-06-24
04:36 | 2024-06-24
04:33 | 2024-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24