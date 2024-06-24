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لبنان

يزبك: أين الأمة العربية والإسلامية مما يجري في غزة

Lebanon 24
24-06-2024 | 04:36
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أشار رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك إلى أن "أميركا وبريطانيا وغيرهما أتوا إلى إسرائيل وقالوا لنتنياهو نحن معك وبخدمتك، لكن لم نر أحدا من الأنظمة العربية يقول هذا شعب عربي وأهلنا يقتلون في غزة، ويجب أن لا أكتفي بالنظر من بعيد. أي أمة هذه التي غلب عليها الذل والهوان والاستسلام، وأين هي الأمة العربية والإسلامية المترامية الأطراف مما يجري في غزة؟".
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وأضاف خلال الاحتفال التأبيني الذي نظمه "حزب الله" في حسينية بلدة النبي عثمان لمناسبة أسبوع الشهيد صبحي أحمد سيف الدين، بحضور النائب ملحم الحجيري وفاعليات بلدية وإجتماعية: "نحيي أهالي غزة رجالا وأطفالا ونساء على هذا الصمود الأسطوري. هذا الشعب تحمل الأذية 75 سنة، وتآمر عليه القريب والبعيد وهجروه من أرضه وفعلوا به ما فعلوا، حتى ضاقت به الأرض، ولم يعد هناك أمامهم إلا ما حصل في عملية طوفان الأقصى التي أدهشت العالم، أدهشت الصديق والقريب والبعيد".
 
وختم يزبك: "إن المقاومين على اختلاف فصائلهم يلقنون الاسرائيلي درسا منذ حوالي 9 أشهر، بالمقابل ما الذي أنجزه هذا العدو غير الدمار والتجويع والقتل؟ لم يحقق أي هدف مما طرحه، بل على العكس، نشاهد اليوم المظاهرات داخل فلسطين ضد نتنياهو وحكومته بالآلاف".
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