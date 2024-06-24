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لبنان

بسبب لدغة البعوض.. وفاة ابن مدينة طرابلس في دبي هذا ما حصل معه (صور)

Lebanon 24
24-06-2024 | 04:46
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توفي الشاب فاضل مروان كردي ابن مدينة طرابلس في دبي وسيتم دفنه هناك، وذلك بعدما دخل نحو 50 يوما في غيبوبة داخل المستشفى في الامارات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

واشارت المعلومات إلى ان الشاب كان قد تعرّض للدغة بعوض اثناء تواجده في لبنان قبل ان يسافر الى دبي ويدخل المستشفى ومن المرجح ان تكون من نوع "تسي تسي".
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