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لبنان

الوزير السابق صلاح سلمان في ذمة الله

Lebanon 24
24-06-2024 | 05:16
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توفي الوزير السابق ورئيس قسم الحنجرة والأنف سابقاً في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، الدكتور صلاح داوود سلمان.
 
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