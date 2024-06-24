أصوات سمعت في الجنوب... ما طبيعتها؟

سمع دوي انفجارات قبل قليل في مناطق عدة من الجنوب.

وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الأصوات التي سمعت ناجمة عن قيام الطائرات الحربية الاسرائيلية بخرق جدار الصوت على مستويات منخفضة.