الخطيب حذر من التحريض على المقاومة: يفاقم من تعقيد الوضع اللبناني

حذر نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ على الخطيب من "استمرار التحريض على المقاومة التي تتصدى للعدوان الصهيوني على لبنان ، وتدفع الثمن الباهظ من خيرة ابنائها شهداء في هذا السبيل".

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وقال في تصريح له اليوم: "ان بعض المواقف التي نسمعها ونقرأها على اكثر من صعيد في هذا المجال تزيد من حدة الشرخ بين اللبنانيين، في وقت احوج ما تكون فيها الساحة الداخلية الى الوحدة والتضامن والتكاتف من اجل مواجهة العدوان ومعالجة المشاكل والازمات التي يعاني منها الوطن".

ولفت الى ان "المنطقة تمر في ظروف خطيرة للغاية تستدعي التنبه والحذر لما يحاك لها "، ورأى ان" ما يزعزع استقرار هذه المنطقة هو الارهاب الصهيوني وداعموه في الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الاميركية التي تمد الكيان الصهيوني بكل انواع السلاح والذخيرة والدعم، للاستمرار في حرب الابادة التي يشنها على الشعب الفلسطيني في غزة منذ تسعة اشهر".

ورأى الخطيب ان "التحريض على المقاومة يفاقم من تعقيد الوضع اللبناني ،ويحول دون التفاهم الداخلي على معالجة الازمات، وفي طليعتها الشغور الرئاسي الذي يمنع انتظام المؤسسات الدستورية ويعكس مزيدا من الفوضى على الساحة الداخلية"، مضيفا: "ولذلك ندعو جميع الفئات والمرجعيات اللبنانية الى اعتماد تقوى الله في وطنهم الذي يعاني اهله من كل صنوف العذاب والقلق والا يزيدوا من معاناته الى جانب ما يرتكبه اعداء لبنان ويستمعوا لصوته الذي يقف في غالبيته خلف المقاومة دفاعا عنهم وعن سيادة بلدهم في وجه الارهاب الصهيوني".