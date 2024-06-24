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لبنان

بوحبيب عرض مع سفير إيران التطورات في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
24-06-2024 | 05:56
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 استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب اليوم الأثنين، سفير الجمهورية  الإسلامية الايرانية مجتبى اماني، وعرض معه الاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.
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