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لبنان

بالصور.. حادث سير داخل نفق المطار.. وحركة المرور كثيفة

Lebanon 24
24-06-2024 | 06:21
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أعلنت غرفة التحكم المروري عن وقوع حادث سير داخل نفق المطار بين 4 سيارات.
 
وقد تسبب الحادث حسب غرفة التحكم بحركة مرور كثيفة في المحلة.
 
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