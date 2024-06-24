"نستعد لهذا السيناريو"... مصدر اسرائيلي: الحرب ستكون مع الدولة اللبنانية

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أكد مصدر إسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية" أن اسرائيل تدرك أن وقوع حرب مع حزب الله يعني توسع نطاق المواجهة في المنطقة، مشدداً على أن اسرائيل مستعدة لهذا السيناريو.وقال : "نحن نعرف أن لدى حزب الله قدرات عسكرية ضخمة ولم يكشف عن جزء كبير منها لكن لدينا نحن أيضا قدراتنا".وأوضح أن "الجبهة الشمالية تعتبر جبهة ثانوية وغزة هي الجبهة الرئيسية، فقوات الرضوان التابعة لحزب الله تراجعت عن الخط الأمامي على الحدود، ولم يعد بإمكان حزب الله تنفيذ هجوم مباغت ضدنا كما حدث في غزة في 7 تشرين الأول".وأردف: "سنستمر باستنزاف حزب الله إلى حين تحول الجبهة الشمالية إلى جبهة رئيسية، والحرب مع الحزب ستجعله يدفع ثمنا داخليا باهظا يجعله يفكر مئة مرة قبل مواجهتنا مرة أخرى".وشدد على أن "وقوع حرب مع حزب الله تعني مواجهة واسعة ونستعد لهذا السيناريو، وستكون حرب لتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة".وأضاف المصدر: "قواتنا على الحدود مع لبنان أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل 7 تشرين الأول".وأشار إلى أن "تقديرات إسرائيلية أن الحرب ستشمل كل الجبهات الفاعلة ونحن نستعد لهذا، وتقديراتنا أن حزب الله ومليشيات إيرانية ستهاجمنا من سوريا أيضا".وحذر لبنان قائلا: "الحرب مع حزب الله ستكون مع الدولة اللبنانية، وسيدفع لبنان كبلد ثمنا فيها، وإذا دخلنا إلى جنوب لبنان فلن نخرج قبل التوصل إلى اتفاق، وإذا كانت الحكومة اللبنانية تريد أن تكون صاحبة السيادة على كل أراضيها عليها أن تعمل على تغيير الواقع في الجنوب".وأضاف: "نحن نعرف أن حرب مع حزب الله ستنتهي باتفاق، وانه يمكن التوصل الى اتفاق دون حرب لكن الأحتمال الأخير يصبح أضعف مع الوقت، أي اتفاق عليه أن يضمن إبعاد حزب الله عن الحدود "وتنظيف الحدود" من التواجد العسكري له".وفيما يتعلق بالتوصل لاتفاق مع لبنان قال المصدر: "لا يهم ما هو الاتفاق الذي يتم التوصل إليه في لبنان فالأهم هو القوة الضامنة والمشرفة على تطبيق هذا الاتفاق".